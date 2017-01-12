ОБСЕ насчитали свыше 300 случаев нарушения "тишины" за неделю в зоне АТО

Половина случаев произошла в районе Светлодарской дуги.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 336 случаев нарушения режима тишины в Донбассе OSCE

На новогодние и рождественские праздники боевые действия в зоне АТО в Донбассе не прекращались, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Факты нарушения режима прекращения огня 7 января наши наблюдатели фиксировали на всех "горячих точках". В частности, в районе населенного пункта Гнутово и Пищевик зафиксировано 40 разрывов снарядов, выпущенных из гранатометов, два взрыва в воздухе, 56 взрывов неопределенного происхождения", - сказал он сегодня, 12 января.

Хуг также добавил, что со 2 по 8 января 2017г наблюдатели Миссии зафиксировали 336 случаев нарушения режима прекращения огня.

"Половина из них – в районе Светлодарска. Кроме того, такие случаи были в районе Мариуполя, Горловки, на участке Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - отметил Хуг.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.