ОБСЕ насчитала более 20 грузовиков с "грузом 200", выехавших из Донбасса в РФ за период АТО

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Последний автомобиль для перевозки погибших пересек российскую границу 27 октября, сообщил американский представитель в ОБСЕ.

В ОБСЕ рассказали об автомобилях с маркировкой "200", которые регулярно выезжают из ОРДЛО в Россию

Специальная мониторинговая миссияза период конфликта в Донбассе зафиксировала более двух десятков грузовых автомобилей с маркировкой "груз 200", которые вывозили из Украины в РФ убитых россиян, сообщил представитель США при ОБСЕ Даниэль Байер.

"27 октября Наблюдательная миссия ОБСЕ в Гуково и Донецке зафиксировала, как еще один автомобиль для перевозки погибших, обозначенный кодом "200" – для потерь российских военных, – пересекал границу между Россией и территорией, удерживаемой сепаратистами. И это лишь последний эпизод из более двадцати таких транспортных средств, зафиксированных за два с половиной года – лишь из тех, что были замечены", – цитирует "Укринформ" заявление дипломата на заседании постоянного совета ОБСЕ 3 ноября.

Байер указал, что Кремль продолжает отрицать свое непосредственное участие в конфликте на востоке Украины.

"Несмотря на то, что Россия у себя дома считает преступленем дискуссии о своих военных потерях в Украине, это не отменяет того факта, что сыны России продолжают гибнуть в конфликте, в котором их правительство продолжает отрицать потери и свою центральную роль", – подчеркнул представитель США, призвав РФ прекратить агрессию и выполнить договоренности об отводе войск.

В апреле нынешнего года стало известно, что за два года войны в Донбассе погибли несколько тысяч граждан России, воевавших за фейковые "республики". Из этого количества, 1600 погибших – кадровые российские военные.

Также группа волонтеров "Груз-200 из Украины в Россию" обнародовала список погибших в Донбассе российских военнослужащих. Он насчитывает 2081 фамилию. При этом отмечается, что точно известно о захоронении 649 российских военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе, и обстоятельства их гибели. Также уточняется информация еще о 194 человек.