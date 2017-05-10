ОБСЕ изменила правила патрулирования в зоне АТО

Патрулировать будут только на дорогах с бетонным, твердым покрытием.

ОБСЕ меняет патрулирование после взрыв своего авто ntv.ru Все патрули специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе из-за подрыва автомобиля будут ездить только по дорогам с твердым покрытием, сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Патрулирование на данном этапе проводится только на дорогах с бетонным, твердым покрытием. Рассматриваются также дополнительные меры и они будут предприняты, если того потребуют", - заявил он.

По словам Хуга, ограничения в работе миссии будут действовать до тех пор, пока стороны не предпримут "определенные действия".

"Машина нашего патруля наехала на неразорвавшийся боеприпас, по всей видимости, мину, которая является оружием неизбирательного действия", - отметил Хуг.

Сейчас секретариат ОБСЕ проводит собственное расследование, председатель ОБСЕ Себастьян Курц возложил на секретаря задачу провести внешнюю экспертизу, добавил Хуг.