ОБСЕ изменила правила патрулирования в зоне АТО

Патрулировать будут только на дорогах с бетонным, твердым покрытием.
ОБСЕ меняет патрулирование после взрыв своего авто
ntv.ru
Все патрули специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ
в Донбассе из-за подрыва автомобиля будут ездить только по дорогам с твердым покрытием, сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Патрулирование на данном этапе проводится только на дорогах с бетонным, твердым покрытием. Рассматриваются также дополнительные меры и они будут предприняты, если того потребуют", - заявил он.
По словам Хуга, ограничения в работе миссии будут действовать до тех пор, пока стороны не предпримут "определенные действия".
"Машина нашего патруля наехала на неразорвавшийся боеприпас, по всей видимости, мину, которая является оружием неизбирательного действия", - отметил Хуг.
Сейчас секретариат ОБСЕ проводит собственное расследование, председатель ОБСЕ Себастьян Курц возложил на секретаря задачу провести внешнюю экспертизу, добавил Хуг.
По материалам:
Интерфакс-Украина
Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.
Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.
В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.