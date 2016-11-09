ОБСЕ и Красный Крест присоединились к проекту восстановления моста возле Станицы Луганской – Геращенко

В Минске состоялось очередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

ОБСЕ и Красный Крест примут участие в восстановлении разрушенного моста у Станицы Луганской Радіо Свобода

Украина приветствует присоединение ОБСЕ и Международного комитета Красного креста к проекту восстановления моста возле Станицы Луганской, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, данные организации включатся в проект в ближайшее время.

"Украинская сторона поддерживает инициативы ОБСЕ и МККК, которые в ближайшее время приобщатся к проекту отстройки моста возле Станицы Луганской. Это очень важно для гражданского населения, и мы будем содействовать скорейшей реконструкции моста", – написала она в Facebook по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

По словам Геращенко, Украина также настаивает на открытие КПВВ "Золотое" и призывает ОБСЕ и РФ содействовать тому, чтобы ОРЛО отказалась от надуманных поводов, по которым блокирует открытие КПВВ.

"Мы настаиваем, что этот пункт должен работать уже сейчас, что разгрузит работу прочих пунктов", – указала она.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что процесс разведения сил сторон конфликта возле Станицы Луганской в очередной раз сорвался из-за обстрелов боевиками украинских позицій.

Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.