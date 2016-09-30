ОБСЕ фиксирует новые блокпосты боевиков возле Станицы Луганской

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Наряду с новым блокпостом "ЛНР" наблюдатели видели противопехотную активированную мину направленного действия.

Боевики устроили новые блокпосты на Луганщине - ОБСЕ Пресс-центр АТО/Facebook

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали две новые позиции боевиков в районе моста в Станице Луганской.

"Неподалеку участка разведения сил и средств в районе моста в Станице Луганской члены патруля Миссии видели две новые позиции "ЛНР". К юго-востоку от моста наблюдатели видели новый блокпост "ЛНР", на котором находился вооруженный член "ЛНР", который сообщил, что он не уполномочен пропускать патруль СММ дальше без разрешения от его командования", - говорится в отчете миссии.

Отмечается, что наряду с блокпостом наблюдатели видели противопехотную активированную мину направленного действия (МОН-90) с подключенным детонатором.

Еще одну позицию боевики строили южнее моста.

"К югу от моста Миссия видела, как под наблюдением вооруженного члена "ЛНР" кран перемещал бетонные блоки на строительстве объекта, который наблюдатели определили как новую позицию (прямоугольное сооружение) на западной обочине дороги", - добавили в миссии.

Кроме того, что на передовой позиции "ЛНР" к северу от моста в Станице Луганской в пределах участка разведения сил и средств наблюдатели ОБСЕ видели свежие повреждения, а также осколки снарядов.

Ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" заблокировали представителям наблюдательной миссии ОБСЕ доступ к району Первомайск-Золотое, лишив их возможности проверить соблюдение сторонами конфликта Минских договоренностей.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.