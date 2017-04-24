ОБСЕ частично возобновит патрулирование в зоне АТО со вторника

После подрыва автомобиля с наблюдателями в ОРЛО все патрули были отозваны на базы.

В понедельник наблюдатели ОБСЕ не выезжали на патрулирование OSCE

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии25 апреля.

"Завтра мы возобновим свою работу, но с определенными ограничениями", – сообщил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в Киеве в понедельник, 24 апреля.

Он уточнил, что после подрыва автомобиля с наблюдателями в оккупированной части Луганской области, в результате которого погиб сотрудник СММ, все патрули были отозваны на базы. В понедельник наблюдатели на патрулирование не выезжали.

В то же время, работу миссии прерванной считать нельзя, подчеркнул Хуг.

"У нас есть статические камеры, которые позволяют вести круглосуточный мониторинг", – пояснил замглавы миссии ОБСЕ.

Хуг также сообщил, что 23 апреля наблюдатели зафиксировали факты нарушения режима тишины в зоне АТО, но пообещал проинформировать о них позднее.

Замглавы миссии ОБСЕ напомнил, что организация намерена провести внутреннее расследование, и рассчитывает на содействие со стороны украинских властей.

Автомобили Toyota Land Cruiser, которые подорвались на мине в ОРЛО 23 апреля, будут перевезены из оккупированного Луганска в Краматорск, где в дальнейшем их используют в расследовании инцидента.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.