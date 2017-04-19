Оболонский суд вызвал на заседание Януковича

Суд состоится 4 мая.

Януковича вызвали в суд кадр YouTube

Оболонский районный суд вызвал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание по делу о госизмене, соответствующая повестка опубликована на сайте суда.

Заседание состоится 4 мая. Обвиняемый должен прибыть на 10 часов утра.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича.

Заседание Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича начнется 4 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.