Обнародовано видео задержания украинского журналиста Сущенко российскими силовиками

Задержанный ФСБ гражданин Украины не оказывал сопротивления.

Российская ФСБ схватила Романа Сущенко в Москве, объявив его кадровым украинским разведчиком Lenta.ru

В сети появилось видео задержания сотрудниками ФСБ РФ журналиста украинского агентства "Укринформ" Романа Сущенко.

Согласно видеоматериалам, обнародованным в Youtube, на Сущенко надели наручники и усадили в автомобиль, а затем отвезли в здание ведомства. Сопротивления он не оказывал.

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.