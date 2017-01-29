Обмен заложниками фактически заблокирован с сентября - Геращенко

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Россия ждет прихода к власти лояльных ей европейских лидеров и не хочет уходить из Донбасса, считает вице-спикер Рады.

Ирина Геращенко рассказала о блокировании Россией процесса обмена заложниками и призвала страны Европы сохранить санкции до полного выполнения "Минска" Василий Артюшенко, ZN.UA

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер Верховной Радырассказала о блокировке выполнения Минских договоренностей Российской Федерацией и боевиками НВФ в Донбассе, которых она поддерживает.

"РФ не собирается пока выходить из Донбасса (но цель Москвы – это не покорение шахтерского края, а вся Украина), потому что Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ждет, что 2017 год принесет более лояльные правительства в ряде европейских государств", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, именно это является причиной проволочек в вопросе освобождения украинских заложников Москвы, процесс заблокирован с сентября 2016 года.

"Для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идее и о политзаключенных в РФ, и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю, который более двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга", - добавила она.

Ирина Геращенко также акцентировала внимание на важности тесного сотрудничества и единства стран ЕС, которое уже поддержали лидеры Германии, Франции и Великобритании.

"Санкции должны действовать до полного выполнения Минских договоренностей, то есть, до возвращения Украиной контроля над границей. А гуманитарные вопросы и вопросы безопасности должны стоять на первом месте", - резюмировала спикер.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".