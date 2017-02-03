Обе стороны войны в Донбассе ждут голос Вашингтона - Rzeczpospolita

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Обозреватель пишет, что Порошенко не меньше Путина хочет знать, как новая администрация в США относится к войне в Донбассе.

Киев и Москва хотели бы знать, что о войне в Донбассе думает Вашингтон Радіо Свобода

Внезапная вспышка насилия на застывшем уже достаточно давно фронте застал всех врасплох. Первыми в наступление пошли пророссийские боевики, вероятнее всего, из-за желания захватить большой коксохимический заводили сделать так, чтобы он прекратил работу. Это бы, в свою очередь, прервало работу металлургических комбинатов в Мариуполе. В конце концов, это бы навредило экономике Украины, которая только начала расти.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет обозреватель Анджей Ломаноський. Он напоминает, что завод в Авдеевке принадлежит олигарху Ринату Ахметову, которому удается вести бизнес по обе стороны фронта. Возможно, нападение на город было необходимо, чтобы заставить миллиардера "больше поддерживать боевиков и Россию".

Однако, несмотря на то, что наступление пророссийских сил началось через день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, вероятно, к эскалации привели другие причины.

"Боевики в Донбассе не славятся умом, так что кто-то должен был им сказать, что сейчас можно атаковать безнаказанно. Непосредственные главари так называемых "народных республик" сидят в Москве. Но что Кремль получит, захватив еще несколько квадратных километров между Донецком и Авдеевкой? Самой ценной добычей была бы реакция на события Дональда Трампа", - говорится в статье.

Перед телефонным разговором новый американский перзидент только в целом отметил, что "ситуация в Украине сложная". Новый взрыв насилия должен был заставить Трампа занять более решительную позицию: он или за, или против Украины.

"Но этого же хочет и президент Петр Порошенко: чтобы новая администрация в США изложила наконец свое отношение к войне в Донбассе. Ее молчание сейчас только подбадривает Кремль и приводит к постепенной эрозии в единстве союзников Украины в Европе", - пишет польский обозреватель.

В свою очередь, эксперт The Atlantic Council Адриан Каратницкий писал, что Трамп не может проигнорировать Украину. Ведь если он хочет вести разговор с Путиным с позиции силы, ему понадобится военно и экономически сильная Украина.

Ранее издание Gazeta Wyborcza обращала внимание на то, что Трамп ссорится с пользователями Twitter, пока Путин испытывает в Украине. Осенью 2015 года Трамп утверждал, что Россия атаковала Украину, потому что не уважает Барака Обаму. Но сам он сейчас не делает ничего, чтобы Путин уважал его самого. Молчание относительно Авдеевки Кремль воспринимает как слабость и не исключено, что он пойдет дальше.