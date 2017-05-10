О безвизе для Украины Евросоюз объявит через несколько дней – Могерини

Представитель ЕС заявил о поддержке Украины со стороны Брюсселя.

Могерини высказалась в поддержку Украины © European Council

Через несколько дней ЕС объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной , заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Совете безопасности ООН во вторник, 9 мая.

Она также заявила, что ЕС по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией, сообщает Центр новостей ООН.

"Мы в Европейском союзе верим в глобальный порядок, опирающийся на правила, которые были согласованы совместно и всеми соблюдаются. И в этом контексте мы не признаем и не признаем никогда незаконную аннексию Крыма Россией. Мы будем продолжать работу, направленую на разрешение конфликта на востоке Украины...", - заявила представитель ЕС.

Могерини отметила, что Брюссель поддерживает своих "восточных партнеров, добивается укрепления их экономики и государственных органов власти". "И в этой связи буквально через несколько дней ЕС объявит о соглашении по упрощению визового режима с нашими украинскими друзьями", - сообщила представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.