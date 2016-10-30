Нужно выстраивать эффективное государственно-частное партнерство в сфере обороны - эксперт

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Руководитель RU.RPA Игорь Кабаненко отмечает, что это требует принятия рамочного законопроекта, который разработали еще в прошлом году.

Эксперт объяснил, что мешает развиваться украинскому ОПК Василий Артюшенко, ZN.UA

В Украине необходимо создать одинаковые условия для всех участников оборонного рынка, независимо от принадлежности к государственному или частному сектору.

Мнение об этом высказал адмирал Игорь Кабаненко, который сейчас возглавляет Украинское агентство по перспективным научно-технических разработок (RU.RPA).

Он считает, что нынешнее положение дел, с множеством регуляторных механизмов и нормативов из советского прошлого, увеличивает накладные расходы и не стимулирует cost-effective подход.

"Нужно выстраивать эффективное государственно-частное партнерство в сфере обороны, и это требует законодательной поддержки, принятия рамочного законопроекта. К сожалению, в Украине не продвигается разработанный в 2015 году проект Закона о государственно-частном партнерстве в сфере обороны, призванный повысить эффективность ОПК и привлечь инвестиции", — отмечает Кабаненко.

Еще одна важная тема, по мнению руководителя RU.RPA — R & D (Research & Development, то есть, по сути, эквивалент НИОКР — научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. — ред) в сфере прикладных оборонных технологий.

Адмирал настаивает, что они особенно актуальны в условиях новой генерации войн, где успех во многом зависит от технологического превосходства на поле боя.

По мнению Кабаненко, ситуация с государственной поддержкой перспективных ОКР оборонного назначения оставляет желать лучшего.

"Эта сфера требует построения эффективных стратегических коммуникаций между властью и частным сектором и, безусловно, государственной поддержки", - подытожил он.

Ранее эксперты RAND , оценивая оборонную отрасль Украины отметили, что здесь существуют разногласия и неясности относительно того, как исполнительная власть руководит сектором обороны и безопасности. Полномочия президента в этой сфере фактически не отличаются от полномочий правительства. Украинское министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ не соединены в единую цепь командования. В это же время, обеими ведомствами руководят военные офицеры, что подрывает координацию, ответственность и общественный контроль.

Подробнее о нынешней ситуации с частными предприятиями ОПК читайте в статье Валентина Бадрака "Частный ОПК Украины: опора "оборонки" или изгои?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".