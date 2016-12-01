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Ноябрь в Киеве был холоднее климатической нормы на 1°

1 декабря в 11:59

Самым холодным был последний день осени, когда температура опустилась до 9,0° мороза.

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Осень была холодной, зима только началась
Василий Артюшенко, ZN.UA
По данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура воздуха ноября в Киеве составила + 1,2°, что ниже климатической нормы на 0,9°.

Как отмечают метеорологи, нынешний ноябрь - второй подряд месяц после октября отклонился от нормы в сторону снижения.

Холодное было 30 ноября, когда минимальная температура опустилась до 9,0° мороза, а теплое - 7 ноября, когда максимальная температура достигла 13,9° тепла.

Осадков в ноябре выпало 48 мм, что составило 94% климатической нормы.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура октября в Киеве составила +6,5°, что ниже климатической нормы на 1,6°.

Напомним, что метеорологическая зима в Киеве наступила 29 ноября, когда среднесуточная температура воздуха  снизилась до -3,3°. Зима пришла в столицу на месяц раньше, чем в прошлом году, когда она началась 29 декабря. Среднестатистическая зима длится 105 дней - до 20 марта. Абсолютный минимум киевской зимы 32,9° мороза зафиксирован 11 января 1950 года.

По материалам: ZN.UA
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