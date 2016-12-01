Ноябрь в Киеве был холоднее климатической нормы на 1°

Самым холодным был последний день осени, когда температура опустилась до 9,0° мороза.
Как отмечают метеорологи, нынешний ноябрь - второй подряд месяц после октября отклонился от нормы в сторону снижения.
Холодное было 30 ноября, когда минимальная температура опустилась до 9,0° мороза, а теплое - 7 ноября, когда максимальная температура достигла 13,9° тепла.
Осадков в ноябре выпало 48 мм, что составило 94% климатической нормы.
По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура октября в Киеве составила +6,5°, что ниже климатической нормы на 1,6°.
Напомним, что метеорологическая зима в Киеве наступила 29 ноября, когда среднесуточная температура воздуха снизилась до -3,3°. Зима пришла в столицу на месяц раньше, чем в прошлом году, когда она началась 29 декабря. Среднестатистическая зима длится 105 дней - до 20 марта. Абсолютный минимум киевской зимы 32,9° мороза зафиксирован 11 января 1950 года.ZN.UA