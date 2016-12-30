Новый год 2017 в Киеве: Куда пойти с семьей

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В Киеве откроются тематические фотозоны, будет работать резиденция Санта-Клауса и пройдут праздничные фестивали.

В этом году на Новый год украинцы смогут отдыхать три дня obozrevatel.com

Новый год уже стоит на пороге, а значит, пора решить, где провести праздничные дни. Большая часть украинцев решила встретить 2017 год дома , но это не значит, что стоит отказывать себе в приятных семейных прогулках. Тем более, что Киев приготовил массу увлекательных развлечений.

По сообщению КГГА, в Киеве откроются тематические фотозоны: возле мэрии – на новогоднюю тематику, на Почтовой площади – стенды со странами-победителями Евровидения, а также фотозона на Софийской площади.

Софийская площадь

30 декабря в 18.00 здесь начнется концерт, на котором выступят участники талант-шоу и танцевальных групп.

31 декабря с 22.00 по 02.30 на площади состоится встреча Нового года с участием Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины и звезд эстрады.

1 и 2 января с 17.00 по 20.00 пройдет концерт с участием Государственного оркестра.

Михайловская площадь

15 декабря на площади уже открылась новогодняя ярмарка, на которой можно найти деревянные игрушки ручной работы.

Зима на ВДНХ

31 декабря с 10.00 по 20.00 гостей ВДНХ ждут праздничная шоу-программа, детская анимация, квесты, лабиринты и ярмарка. Кроме того, можно посетить музей ледяных скульптур, контактный зоопарк, сферический кинотеатр и многое другое.

Вход: свободный, отдельные аттракционы 140-350 гривень.

Крещатик

31 декабря с 10.00 по 03.00 гуляния на ярмарке "Новое Рождество на Крещатике". Открыты домики со сладостями, горячими напитками и новогодними сувенирами. Гости смогут покататься на карусели, посетить каток, сферический кинотеатр. Кроме того. Будет приготовлен самый большой в Украине холодец.

Подол

31 декабря с 20.00 по 02.00 на Подоле последний день уходящего года можно провести в компании Санта-Клауса и его семьи. Тут открыта новогодняя почта, мастерская игрушек и домики сказочного мира Лапландии.

Вход: свободный

Киевская Русь

31 декабря 20.00 – 02.00 здесь можно попробовать средневековую настойку "Хреновуха", покататься на лошадях и санях. Посмотреть огненные шоу и фейерверки, а также спектакль "Король забавляется" с участием конно-трюкового и пешего театра, шоу двойников звезд мировой эстрады. Поучаствовать в веселых конкурсах, играх, хороводах вокруг елки. Греться гости смогут в Резиденции Деда Мороза, теплой башне и возле костров на территории парка.

Вход: 395 грн; пенсионерам и студентам — 250 грн; школьникам — 150 грн; детям — безплатно

Контрактовая площадь

1 января 10.00-22.00 на ярмарке "Сказочная зима на Подоле" можно отведать рождественские пироги и глинтвейн, поучаствовать в конкурсах и заглянуть в резиденцию к Деду Морозу.

Вход: свободный

Почтовая площадь

1 января 11.00-22.00 желающие могут сделать фото на фоне европейских пейзажей в Европейском городке, где установлена фотозона из 10 стендов стран — победителей песенного конкурса Евровидение.

Вход: свободный

Парк имени Шевченко

2 января 10.00-22.00 здесь можно будет посетить резиденцию святого Николая, где будут проходить мастер-классы. Гостей ждут ярмарка с изделиями ручной работы и горячие праздничные блюда.

Вход: свободный