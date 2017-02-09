Новый глава Нацполиции Князев отказался обсуждать имущество бывшей жены

По словам Шкиряка, Князев давно не живет со своей бывшей женой, у которой журналисты обнаружили семь квартир и три автомобиля.

Князев не считает себя коррупционером Национальная полиция

Глава Национальной полициизаявил, что не считает себя коррупционером. Он также отказался комментировать наличие у его бывшей жены нескольких земельных участков и объектов недвижимости в нескольких областях.

"Я не хотел бы оценивать свою личную жизнь... Я не считаю себя успешным чиновником или коррупционером", – заявил Князев в эфире телепрограммы "Левый берег с Соней Кошкиной" вечером в среду, 8 февраля.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, в свою очередь, утверждает, что Князев уже давно не проживает со своей бывшей супругой.

" Насколько мне известно, Сергей Князев в течение многих лет не живет со своей бывшей женой, поэтому все эти домыслы, думаю, надо оставить в стороне. Кроме того, насколько я знаю, они находятся на расстоянии сотен километров. И если и общаются, то потому, что есть общие дети ", – заявил Шкиряк в эфире телеканала "112. Украина".

Напомним, 8 февраля Кабинет министров Украины назначил на пост главы Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска НПУ Сергея Князева.

Сергей Князев с ноября прошлого года возглавлял департамент уголовного розыска НПУ. До этого он руководил полицией Ровенской и Закарпатской областей, работал в уголовном розыске в Киевской и Донецкой областях. В декабре 2014 года награжден орденом Данила Галицкого.

Вместе с тем, у экс-жены нового главы Нацполиции нашли семь квартир и элитный автопарк. В то же время сам Сергей Князев, согласно его декларации за 2015 год, владеет лишь одной квартирой в Броварах. Еще в одной квартире в окрестностях столицы ему принадлежат 25%, остальные – в собственности Виктории Князевой и двух детей.