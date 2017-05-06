Новую ЛЭП для энергоснабжения Авдеевки запустят девятого мая – МинВОТ

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Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции.

С 9 мая энергоснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии электропередач Министерство обороны Украины

Электроснабжениебудет осуществляться по новой линии электропередач, которую запустят 9 мая, сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9.05. Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения на ДФС", – указывается в сообщении ведомства в Twitter.

Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС — МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 травня 2017 р.

Энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции регулярно нарушается из-за обстрелов боевиков. 2 мая глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что Донецкая фильтровальная станция опять осталась без электроснабжения.

Ранее, 28 апреля, Авдеевку впервые переключили на новую линию электроснабжения, которая идет со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района Донецкой области. Электроснабжение города осуществляется в тестовом режиме.