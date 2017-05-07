Ночью в Лукьяновском СИЗО горело админздание - замначальника изолятора

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В ходе пожара никто не пострадал, однако из здания эвакуировали 43 человека.

Стали известны подробности пожара в Лукьяновском СИЗО nbnews.com.ua

В ночь на 7 мая на крыше над одним из административных зданий Лукьяновского СИЗО произошел пожар, сообщил замначальника изолятора Виталий Шкурба.

"Данная часть здания - административная, под ней (крышей, - ред.) находятся кабинеты медработников и сотрудников социальной службы. В этой части здания жилых помещений нет", - сообщил он в комментарии для "112. Украина".

По его словам, пожар на крыше административного здания для содержания заключенных возник около 01:40 ночи. На место вызвали наряд ГосЧС и опергруппу Шевченковского райуправления полиции. Пожар был локализован в 02:57, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам Шкурбы, во время пожара из соседней части здания были эвакуированы 43 человека. Он также добавил, что часть сгоревшего шифера уже убрана с крыши силами сотрудников СИЗО.

Как отметил замначальника учреждения, предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

Информация о пожаре на территории Лукьяновского СИЗО появилась в СМИ вечером 6 мая. По словам экс-главы Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, горел корпус для несовершеннолетних заключенных. В сети также появились видео, на котором запечатлен сам пожар.