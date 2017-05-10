Ночные заморозки ожидаются по всей территории Украины

Территория Украины останется в холодной воздушной массе, погоду будет определять поле повышенного давления.

В Украине ожидаются майские заморозки Василий Артюшенко, ZN.UA

В четверг, 11 мая, ночью без осадков, днем в Волынской, Ровенской, северных и местами в центральных областях небольшой дождь, сообщает

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме побережья морей, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 13-18° тепла, в Одесской области до 20°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.

На пятницу, 12 мая, синоптики прогнозируют в южной части без осадков; температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, днем в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье местами сильные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. Ветер юго-восточный, 5-12м/с, при грозах кое-где порывы 15-20 м/с.

В Киеве - кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе – порывистый. Температура ночью 7-9° тепла, днем 14-16°.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.