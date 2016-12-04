Ночная температура в Украине упадет до 15° мороза

Начало недели в Украине будет холодным. Во вторник снова ожидается мокрый снег.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° мороза, в южных областях 6-11° мороза; днем 1-6°, в восточной части до 9° мороза.
В Киеве – без осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 10-12°, днем 2-4° мороза.
На вторник, 6 декабря, синоптики прогнозируют ночью в северных областях, днем в Украине, кроме южной части и Закарпатья, небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° мороза, на востоке до 12°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 2-7° тепла.
В Киеве – небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 4-6°, днем около 0°.
Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.Интерфакс-Украина