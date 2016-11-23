Нищук извинился за слово "генетика" в характеристике жителей Юго-Востока Украины

Министр говорил о том, как формируется "момент духа", но в его высказывании многих задело слово "генетика".

Нищук неудачно использовал табуированное слово "генетика" и вынужден был извиниться Правительственный портал

Министр культуры Украины Евгений Нищук извинился за упоминание "генетики" в культурной характеристике жителей юго-востока страны, приехавших туда из России.

"Долгое время исторические и культурные проекты недофинансировались. В этом русле, я говорил, что формируется момент духа. А всех зацепило слово "генетика" Если оно кого-то зацепило, я искренне извиняюсь. На самом деле я не хотел обидеть, я говорил только о том, что сейчас нужно увеличивать внимание к культурному диалогу и обмену", - сказал Нищук на заседании Кабинета министров.

После заседания правительства Нищук отметил, что его высказывание неправильно поняли. "Это вырвано из контекста программы. Я говорил о том, что надо увеличить внимание культурного диалога и обмена в восточных областях, поскольку длительное время было искажение или недофинансирование тех или иных проектов", – отметил министр.

22 ноября на ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV Нищук заявил: "Ситуация, сложившаяся на востоке и юге, - пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там никакой генетики – это сознательно завезенные. Черкассы - славный гетманский и Шевченковcкий край. Сам город Черкассы наполовину завезенный. Почему? Потому что боялись шевченковского духа. Это была технология Советского Союза".