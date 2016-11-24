Суд отменил возможность внесения залога задержанным СБУ дезертирам

Возможность выхода Одинцова и Баранова под залог отменена в связи с предъявлением им обвинения в государственной измене.

Задержанные дезертиры не выйдут под залог paulmhill / Depositphotos

Центральный суд Николаева в четверг, 24 ноября, удовлетворил ходатайство следователя по делу дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, отменив их возможность выхода под залог, сообщают в пресс-службе суда.

Основанием для отмены залога стало подозрение в совершении государственной измены.

"Учитывая то, что военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, в соответствии с ч. 5 ст. 176 УПК Украины к ним должна быть избрана исключительно мера пресечения в виде содержания под стражей. Исследовав обстоятельства ходатайства, суд постановил изменить способ выполнения меры пресечения, отменив возможность освобождения под залог", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Младшего сержанта Александра Баранова и прапорщика Максима Одинцова подозревают в совершении преступления по части 1 ст 408 УК Украины – дезертирство. Военные были арестованы сотрудниками СБУ 21 ноября, после того, как пересекли границу Украины с аннексированным Крымом. Во вторник, 22 ноября, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Сумма залога для Баранова составляла 350 тысяч гривен, для Одинцова – 250 тысяч гривен.

В тот же день младшему сержанту и прапорщику сообщили о подозрении в совершении еще одного преступления по части 1 ст. 111 УК – государственная измена.

Напомним, 21 ноября сотрудники СБУ задержали на админгранице с Крымом двух бывших украинских военных. После аннексии Крыма в 2014 году младший сержант Александр Баранов и прапорщик Максим Одинцов перешли на службу в вооруженные силы РФ, изменив присяге. Глава СБУ Василий Грицак сообщил о том, что задержанные СБУ дезертиры хотели купить в Украине дипломы и стать офицерами РФ.