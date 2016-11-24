Николаевские студенты отказались смотреть пропагандистский фильм о "русской весне"

Студентов пытались просветить депутаты от "Оппоблока" и представители пророссийского "Украинского выбора".

Студентам ННУ им. Сухомлинского пытались показать фильм про "ополченцев Новороссии" и "украинских карателей" Ольга Кононенко, ZN.UA

студентам национального университета им. Н. Сухомлинского пытались показать документальный фильм о событиях "русской весны" 2014 года в Донбассе, в котором активно была представлена позиция боевиков российско-террористических формирований "ДНР" и "ЛНР".

Демонстрация фильма "Пришедшие к власти" в среду, 23 ноября, началась вместо объявленной конференции, посвященной "презумпции правоты полицейского". Как сообщают местные СМИ, организатором мероприятия выступила активистка Елена Кабашная. На показе присутствовали депутаты горсовета от "Оппозиционного блока" Артем Грозов и Павел Зоткин, а также депутат облсовета Максим Невенчанный, возглавляющий местное отделение пророссийского движения "Украинский выбор".

В документальном фильме про события 2014 года обильно демонстрировались кадры пророссийских митингов, а также похороны местных жителей, на которых звучали обвинения в адрес "украинских карателей".

Студенты, расценившие фильм как пропагаду, требовали прекратить трансляцию, а также выражали возмущение несоответствием содержания мероприятия заявленной теме.

Во время показа студенты начали покидать аудиторию, после чего трансляция прекратилась. Как стало известно позднее, часть из них сообщила в СБУ о пропаганде идей "русского мира" в стенах государственного учебного заведения.

В комментарии изданию "Четвертая власть" Кабашная заявила, что она выступает за плюрализм мнений и демонстрацию разных точек зрения. Кроме того, по ее словам, поскольку фильм документальный, он может быть свидетельством против преступлений террористов "ДНР" в международных судах.

Как известно, на выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 года Кабашная баллотировалась в депутаты по мажоритарному округу №128 в Николаеве от ВО "Батькивщина".