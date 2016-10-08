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Нидерландский музей получил из Украины пять похищенных 11 лет назад картин

8 октября в 01:59

Музей собирает средства на реставрацию поврежденных полотен.

картины Нидерланды
Похищенные картины вернулись в Нидерланды
Лариса Сарган / Facebook
Западнофризский музей нидерландского города Хорн получил переданные украинской стороной картины, которые были похищены 11 лет назад, передает Deutsche Welle.

"Наше наследие вернулось в музей, где ему и положено быть, в город, где ему и положено быть", – сказал директор музея Ад Геердинк, выступая перед несколькими сотнями посетителей, которые пришли на мероприятие.

По словам Геердинка, полотна "невероятно пострадали", поэтому музей собирает средства ни их реставрацию.

Украина вернула Нидерландам такие картины: "Пьеса на кухне" Флориса ван Шутена, две картины художника Якова Вабена "Светская женщина" и "Возвращение Иефая", "Свадьба фазанов" Хендрика Боогерта, а также "Кухонную сцена" Франса ван Схотена.

Церемония передачи состоялась 16 сентября.

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В 2005 году из нидерландского музея были украдены 24 картины и 70 изделий из серебра. Часть похищенных полотен находятся на временно оккупированной территории Украины и в России.

Подробнее о скандале с похищенными картинами читайте в материале "Картинная история" в "Зеркале недели. Украина".

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги картины Нидерланды музей Хорн
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