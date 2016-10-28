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Несколько сотен боевиков пытались штурмом взять позиции сил АТО в районе Авдеевки

28 октября в 14:01

Террористы провели артподготовку с применением 82-мм минометов и 152-мм пушек.

Авдеевка1
Боевики штурмовали позиции ВСУ в районе Авдеевки
Пресс-центр АТО/Facebook
Российско-террористические войска пытались выбить силы АТО с занимаемых позиций в Авдеевке. Для этого было задействовано несколько сотен боевиков, несколько артиллерийских батарей, а также БПЛА, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Проведя артподготовку с применением 82-мм минометов и 152-мм пушек, оккупанты пытались взять наши позиции штурмом. Для отражения нападения на передний край нашей обороны прибыло подкрепление. Боестолкновение завершилось в нашу пользу", - рассказал Лысенко.

Потом, как отметил спикер, боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО из тяжелого вооружения, выпустив свыше 300 снарядов.

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Всего боевики за прошедшие сутки 54 раза обстреляли силы АТО. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО позиция боевики обстрел Авдеевка
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