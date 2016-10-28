Несколько сотен боевиков пытались штурмом взять позиции сил АТО в районе Авдеевки

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Террористы провели артподготовку с применением 82-мм минометов и 152-мм пушек.

Боевики штурмовали позиции ВСУ в районе Авдеевки Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска пытались выбить силы АТО с занимаемых позиций в Авдеевке. Для этого было задействовано несколько сотен боевиков, несколько артиллерийских батарей, а также БПЛА, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Проведя артподготовку с применением 82-мм минометов и 152-мм пушек, оккупанты пытались взять наши позиции штурмом. Для отражения нападения на передний край нашей обороны прибыло подкрепление. Боестолкновение завершилось в нашу пользу", - рассказал Лысенко.

Потом, как отметил спикер, боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО из тяжелого вооружения, выпустив свыше 300 снарядов.

Всего боевики за прошедшие сутки 54 раза обстреляли силы АТО. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.