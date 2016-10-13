Непогода за ночь обесточила более 270 населенных пунктов в 11 областях Украины

Основной удар стихии пришелся на Одесскую область.
В Одессе затоплены участки 10-ти улиц, 55 частных домовладений и подвалы 7 многоэтажек.
Как сообщалось, в Одесской области во время шторма погибли 3 человека, в том числе 11-летняя девочка. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация.
Напомним, утром 12 октября в курортном районе Аркадия в Одессе из-за сильных порывов ветра рухнул строительный кран, который повредил крышу ресторана, припаркованные автомобили, а также контактную сеть троллейбусов.
На Одесском морском вокзале из-за шторма затонула частная яхта Artemida. Согласно предварительным данным, жертв нет.ZN.UA