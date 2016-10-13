Непогода за ночь обесточила более 270 населенных пунктов в 11 областях Украины

Основной удар стихии пришелся на Одесскую область.

Шторм натворил бед в Одессе Facebook/Юрий Бершадский

В ночь с 12 на 13 октября из-за сильного ветра и дождя в Украине остались без электроснабжения 276 населенных пунктов в 11 областях: Одесской (151 населенный пункт), Николаевской (53), Хмельницкой (20), Херсонской (12), Винницкой (10), Днепропетровской (9), Волынской (4), Киевской (2), Черкасской (2). Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе затоплены участки 10-ти улиц, 55 частных домовладений и подвалы 7 многоэтажек.

Как сообщалось, в Одесской области во время шторма погибли 3 человека, в том числе 11-летняя девочка. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация.

Напомним, утром 12 октября в курортном районе Аркадия в Одессе из-за сильных порывов ветра рухнул строительный кран, который повредил крышу ресторана, припаркованные автомобили, а также контактную сеть троллейбусов.

На Одесском морском вокзале из-за шторма затонула частная яхта Artemida. Согласно предварительным данным, жертв нет.