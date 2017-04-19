Непогода обесточила более 150 населенных пунктов Украины

Больше всего ветер "постарался" в Днепропетровской области.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, обесточены населенные пункты в Днепропетровской (73), Харьковской (38), Полтавской (35), Херсонской (4), Кировоградской (1) и Запорожской (1) областях.
Над возобновлением электроснабжения работают специалисты облэнерго.
Как сообщалось, синоптики прогнозируют в Украине холоднуе неделю, снег и заморозки. В связи с вторжением арктического воздуха до 22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.ZN.UA