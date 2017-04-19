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Непогода обесточила более 150 населенных пунктов Украины

19 апреля в 07:45


Больше всего ветер "постарался" в Днепропетровской области.

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Дождь и ветер обесточили полторы сотни населенных пунктов
pixabay.com
В Украине в результате погодных катаклизмов – ветра, дождя и мокрого снега – с ночь с 18 на 19 апреля без электроснабжения остались 152 населенных пункта в  шести областях.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, обесточены населенные пункты в Днепропетровской (73), Харьковской (38), Полтавской (35), Херсонской (4), Кировоградской (1) и Запорожской (1) областях.

Над возобновлением электроснабжения работают специалисты облэнерго. 

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Как сообщалось, синоптики прогнозируют в Украине холоднуе неделю, снег и заморозки. В связи с вторжением арктического воздуха до 22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.

По материалам: ZN.UA
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Тэги электричество облэнерго возобновление чрезвычайное непогода
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