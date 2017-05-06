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Неопознанными остаются около тысячи погибших в зоне АТО - глава миссии "Черный тюльпан"

6 мая в 18:54

Несколько сотен тел доставлены на подконтрольную правительству территорию.

Донбасс_человеческие_потери
ООН, ОБСЕ и Красный Крест занимаются подсчетом погибших в Донбассе
Радио Свобода
Около тысячи украинских военнослужащих и гражданских лиц, которые погибли в зоне проведения антитеррористической операции, до сих пор не опознаны.

Такие данные озвучил глава поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин в эфире телеканала "112. Украина" в субботу, 6 мая.

"Если основываться на данных, которые озвучиваются и миссией ООН, и ОБСЕ, и Международным Красным Крестом, плюс наши данные (это все верифицируется) – порядка около тысячи человек. Не только военных, это и гражданские люди, которые числятся у нас до сих пор ненайденными и неидентифицированными", – уточнил Жилкин.

Он также добавил, что несколько сотен неопознанных тел находятся на подконтрольной Украине территории.

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Ранее в Генштабе сообщили, что с 2014 года во время выполнения боевых задач в зоне АТО погибли 2629 украинских военнослужащих, около 8 тысяч получили ранения.

По материалам: 112 Украина , instagram/aatorres111972aolcom ,
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Тэги АТО ВСУ Донбасс потери
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