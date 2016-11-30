Немецкие медики частично восстановили зрение освобожденному из плена "ЛНР" украинцу Жемчугову

Владимир Жемчугов проходит курс лечения в Кельне.

Немецкие врачи работают над восстановлением функций глаз Владимира Жемчугова facebook.com/azad.safarov

Гражданину Украины, которого почти год удерживали в заложниках российские спецслужбы и террористы ОРДЛО, немецкие врачи частично вернули зрение.

"Уже один глаз восстановили. Будет и второй", – сообщил журналист Азад Сафаров, который взял интервью у супругов Жемчуговых в Кельне, на своей странице в Facebook во вторник, 29 ноября.

Напомним, 16 октября Владимир Жемчугов с женой Еленой прибыли в Кельн для прохождения обследования и курса лечения.

Напомним, Владимира Жемчугова и Юрия Супруна освободили из плена в субботу, 17 сентября. Украинцев обменяли на четырех сторонников группировок "ДНР" и "ЛНР" в городе Счастье Луганской области. Вечером Жемчугова и Супруна доставили в Киев, где в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины их обследовали и провели курс реабилитации.

Украинец Владимир Жемчугов попал в плен "ЛНР" в конце сентября прошлого года. Он получил тяжелые увечья, подорвавшись на растяжке в зоне боевых действий в Донбассе.

О задержании представителя ООН Супруна в Донецке стало известно 13 апреля. По версии боевиков "ДНР", он въехал на оккупированную территорию без уведомления и был причастен к боям на Донбассе. При задержании Супрун заявил, что является действующим представителем миссии ООН в Донецке. Организация Объединенных Наций призвала боевиков немедленно освободить сотрудника ООН.