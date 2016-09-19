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Неизвестные напали на журналистов, снимавших место гибели замглавы АП Таранова

19 сентября в 05:38

Видеокамеру разбили и выбросили в Днепр.  

Видеокамера
На месте гибели Таранова журналистам разбили камеру
Андрея Товстыженко
На журналистов канала "Еспресо", приехавших  снимать место гибели заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Таранова, напали неизвестные.

На видео можно посмотреть, как у журналистам забрали камеру и начали ее ломать. После этого неизвестные вбросили камеру и микрофон  в Днепр, сообщает Еспресо.TV. 

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Напомним, 18 сентября заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов разбился на водном мотоцикле в Киеве. Инцидент произошел около Гаванского моста на Днепре, где водный мотоцикл Таранова столкнулся с баржей.

Андрей Таранов с ноября 2014 по декабрь 2014 года занимал должность первого заместителя начальника департамента Службы безопасности Украины. С 26 декабря 2014 года являлся заместителем главы Администрации президента Украины. Он также занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Израиле.  

По материалам: Еспресо.TV
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