Неизвестные напали на журналистов, снимавших место гибели замглавы АП Таранова

Видеокамеру разбили и выбросили в Днепр.

На месте гибели Таранова журналистам разбили камеру Андрея Товстыженко

На видео можно посмотреть, как у журналистам забрали камеру и начали ее ломать. После этого неизвестные вбросили камеру и микрофон в Днепр, сообщает Еспресо.TV.

Напомним, 18 сентября заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов разбился на водном мотоцикле в Киеве. Инцидент произошел около Гаванского моста на Днепре, где водный мотоцикл Таранова столкнулся с баржей.

Андрей Таранов с ноября 2014 по декабрь 2014 года занимал должность первого заместителя начальника департамента Службы безопасности Украины. С 26 декабря 2014 года являлся заместителем главы Администрации президента Украины. Он также занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Израиле.