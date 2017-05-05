НБУ выпустит посвященную "Евровидению" монету

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На реверсе монеты размещены слоган и логотип конкурса.

Нацбанк выпустит монету в честь "Евровидения" Eurovision.tv

Национальный банк Украины 11 мая вводит в оборот памятную монету, посвященную проведению 62 песенного конкурса "Евровидение 2017" в Киеве, сообщается на сайте регулятора.

Монета номиналом пять гривень изготовлена из нейзильбера. На аверсе монеты размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальные слоган и логотип "Евровидения": разноцветные бусы, в центре которых располагается сине-желтое сердце, а также надписи Eurovision song contest Kyiv 2017 и Celebrate diversity.

Монета будет реализована тиражом 40 тысяч экземпляров, цена которых составит 46 гривень за штуку. Половина монет (20 тысяч экземпляров) будет доступна для online-заказа с 5 по 15 мая.

Национальный Банк Украины

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.