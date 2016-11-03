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НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни

3 ноября в 09:25

Стоимость доллара составила 25,5586 грн.

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Доллар подешевел на 3 копейки
rossandhelen / Depositphotos
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 3 ноября, на уровне 25,5586 грн/$, укрепив его на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5847 грн/$ в среду, 2 ноября).

Курс евро установлен на уровне 28,3573 грн/евро (2 ноября -  28,2072 грн), 10 рублей – 4,0303 грн/рубль (2 ноября - 4,0481 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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