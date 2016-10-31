Названы восемь самых жутких замков Украины

В честь Хэллоуина составители собрали легенды про замки с призраками на Западной Украине.

К празднованию Хеллоуина опубликован список самых страшных замков Западной Украины. По легендам, в этих замках встречаются привидения и неупокоенные души.

На первом месте Золочевский замок (XVII век) во Львовской области. В советское время, как пишут составители, там находились пыточные НКВД, и, как утверждают впечатлительные посетители, в стенах замка до сих пор можно услышать стоны жертв.

На втором — Подгорецкий замок (XVII век). Легенды местных жителей утверждают, что по ночам в замке можно увидеть призрак "белой госпожи". Якобы это душа Марии - жены Вацлава Жевуського, которую он убил в приступе ревности, а тело ее замуровал в стенах замка.

На третьем месте — замок Паланок в Мукачево (Закарпатской области). В этом замке в XVII веке жила графиня София Батори. Легенды приписывают ей жестокие убийства юных девушек.

На четвертом месте - Олесский замок на Львовщине. По словам составителей, охранники замка часто по ночам слышат странные звуки и замечают полупрозрачные силуэты. Предполагают, что это душа молодого аристократа Адама Жолкевского, который полюбил дочку хозяина замка — Марьяну Данилович, однако после отказа отца выдать за него замуж дочку, покончил с собой, вонзив в сердце нож.

Пятое место досталось Середнянскому замку на Закарпатье. До наших дней сохранились только руины, однако есть версия историков, что в средние века замок построили монахи из ордена Тамплиеров и в стенах спрятали древнюю реликвию.

На шестом месте Острожский замок в Ровенской области. Легенды гласят, что ночью в окрестностях замка можно встретить тень "черной графини" - призрак княгини Гальшки, которая покончила с собой.

На седьмом месте списка — замок в городе Дубно в Ровенской области. Местные жители говорят, что с улицы иногда можно увидеть княжну Беату, которая смотрит в окно замка.

На последней строчке списка — руины Кременецкого замка в Тернопольской области. В XVI веке в замке жила жена короля Сигизмунда королева Бона, о жестком нраве которой ходят легенды. Королеве приписывают убийства молодых прекрасных девушек ради сохранения собственной молодости и красоты. Рассказывают, что по ночам близ замковых стен можно услышать стоны замученных жертв.

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