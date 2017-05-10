Назначен новый глава Национальной полиции Днепропетровщины

Его заместителем стал ранее исполнявший эти обязанности руководитель патрульной полиции Днепра.

Полицию Днепропетровщины возглавит Виталий Глуховеря

стартовала процедура представления нового главы Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, сообщил народный депутат Антон Геращенко.

Нацполицию Днепропетровщины возглавит бывший начальник днепровского Института внутренних дел Виталий Глуховеря. Его заместителем назначен ранее исполняющий обязанности главы Нацполиции области, руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев также объявил об отстранении от своих обязанностей начальника Мелитопольской полиции за нарушения, допущенные во время охраны общественного порядка 9 мая, аналогичные событиям в Днепре.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, есть пострадавшие.

В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей управлений Национальной полиции Днепра и Днепропетровской области. Свои посты потеряли начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Игорь Репешко, начальник ГУ Национальной полиции Днепра полковник Андрей Бидыл и их заместители по обеспечению общественной безопасности.

Позже глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил нового исполняющего обязанности руководителя полиции Днепропетровской области. Им стал руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.