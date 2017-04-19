Парфененко будет исполнять обязанности до назначения главы ФГИ.

Парфененко назначен и.о. главы Фонда госимущества Андрей Товстыженко, ZN.UA

Первый заместитель главыДмитрий Парфененко назначен исполняющим обязанности главы ФГИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обязанности Парфененко будет выполнять до назначения главы ФГИ.

Напомним, 1 марта премьер-министр Владимир Гройсман предложил руководству Фонда госимущества подать в отставку.

Гройсман заявил, что ФГИ в полном составе неэффективно управляет госимуществом и от этого государство теряет миллиарды гривень. "Вам надо всем вместе собраться, написать заявление и уволиться", – сказал премьер на заседании правительства.

7 декабря 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что неудачный повторный конкурс по продаже Одесского припортового завода продемонстрировал неспособность руководства Фонда госимущества управлять государственным имуществом. "Я бы поувольнял всех, кто управляет Фондом госимущества Украины. Если бы это были мои полномочия, все были бы уже уволены", - заявил Гройсман.

В свою очередь, тогда Игорь Билоус заявил, что не планирует уходить в отставку из-за критики в его адрес со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.

Читайте интервью Игоря Билоуса ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".