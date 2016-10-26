НАПК собирает внеочередное заседание из-за системы е-декларирования

В ведомстве не уточнили, какие именно проблемы будут обсуждать.

НАЗК собирает внеочередное заседание из-за э-декларирования. Петр Порошенко/Facebook

О внеочередном заседании НАПК, которое состоится завтра утром, сообщила пресс-служба антикоррупционной агентства на странице в Facebook.

"На повестке дня: состояние функционирования информационно-телекомуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточняют, какие именно проблемы системы э-декларирования и какие решения будут рассмотрены. Тем временем, на протяжении последнего времени ряд украинских чиновников жаловались на несовершенство формы подачи и технические проблемы в системе э-декларирования.

На прошлой неделе НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи деклараций. В ведомстве обратили внимание на расхождения между бумажными и электронными декларациями и отметили, что из-за этого перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров "сомнительны".

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".