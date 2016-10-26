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НАПК собирает внеочередное заседание из-за системы е-декларирования

26 октября в 16:31

В ведомстве не уточнили, какие именно проблемы будут обсуждать.

реестр е-деклараций
НАЗК собирает внеочередное заседание из-за э-декларирования.
Петр Порошенко/Facebook
О внеочередном заседании НАПК, которое состоится завтра утром, сообщила пресс-служба антикоррупционной агентства на странице в Facebook.

"На повестке дня: состояние функционирования информационно-телекомуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточняют, какие именно проблемы системы э-декларирования и какие решения будут рассмотрены. Тем временем, на протяжении последнего времени ряд украинских чиновников жаловались на несовершенство формы подачи и технические проблемы в системе э-декларирования.

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На прошлой неделе НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи деклараций. В ведомстве обратили внимание на расхождения между бумажными и электронными декларациями и отметили, что из-за этого перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров "сомнительны".

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги заседания декларация реестр
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