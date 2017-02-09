НАТО поможет Украине реформировать ГСЧС

Весной Киев посетит замгенсека Альянса по вопросам спасательных операций.

Гройсман обсудил реформу ГСЧС с руководством НАТО МВД Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Брюссель обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В ходе встречи в четверг, 9 февраля, была достигнута договоренность об активизации сотрудничества в этом направлении для обеспечения эффективной внутренней безопасности в Украине в условиях российской агрессии.

Геттемюллер положительно восприняла предложение Гройсмана о расширении поддержки реформы ГСЧС со стороны НАТО.

Собеседники согласовали визит заместителя генсекретаря НАТО по вопросам спасательных операций в Украину весной этого года.

Напомним, в декабре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о старте реформы ГСЧС, которая предусматривает ликвидацию пожарной инспекции и реформирование системы пожарной охраны.

Количество органов управление будет приведено в соотвествие с количеством новообразованных административных районов. Часть пожарных депо и техники передадут территориальным громадам для организации собственной пожарной охраны. В МВД также пообещали доукомплектовать подразделения ГСЧС районного уровня до нормативной численности.

В новосозданных территориальных громадах в сельской местности планируют создать местные пожарные команды (МПК) для обеспечения их прибытия на место пожара в течение 20 минут. Добровольцы получать зарплату не будут, но государство и местное самоуправление предоставит им различные льготы и гарантии.

ГСЧС была создана в 2012 году путем объединения Министерства чрезвычайных ситуаций Государственной инспекции техногенной безопасности как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координировалась Министерством обороны.

В апреле 2014 года правительственным постановлением координация деятельности ГСЧС была возложена на Министерство внутренних дел.