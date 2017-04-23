НАТО и ОБСЕ потребовали немедленного расследования подрыва автомобиля с наблюдателями в ОРЛО

Столтенберг и Муттонен оперативно отреагировали на инцидент в Луганской области
"Смерть одного из наших коллег, которые выполняют жизненно важную миссию, является для всех нас шоком. Подтверждаю заявление действующего главы ОБСЕ Австрии, в котором содержится призыв к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности", – сказано в заявлении Муттонен, распространенном пресс-службой ОБСЕ в воскресенье, 23 апреля.
Генсек НАТО, в свою очередь, написал в микроблоге в Twitter: "Необходимо тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны быть сохранены".
A thorough investigation is needed of the tragic @OSCE_SMM incident in E #Ukraine. Safety & freedom of movement must be maintained.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 23 квітня 2017 р.
Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва один наблюдатель погиб, двое с ранениями были доставлены в больницу.
Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля.
Однако в СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.ZN.UA