НАТО и ОБСЕ потребовали немедленного расследования подрыва автомобиля с наблюдателями в ОРЛО

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Столтенберг и Муттонен оперативно отреагировали на инцидент в Луганской области

Столтенберг призвал обеспечить безопасность наблюдателей в зоне АТО OSCE

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили о необходимости безотлагательного и объективного расследованияв оккупированной части Луганской области. Во время взрыва погиб сотрудник мониторинговой миссии, как минимум двое получили ранения.

"Смерть одного из наших коллег, которые выполняют жизненно важную миссию, является для всех нас шоком. Подтверждаю заявление действующего главы ОБСЕ Австрии, в котором содержится призыв к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности", – сказано в заявлении Муттонен, распространенном пресс-службой ОБСЕ в воскресенье, 23 апреля.

Генсек НАТО, в свою очередь, написал в микроблоге в Twitter: "Необходимо тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны быть сохранены".

A thorough investigation is needed of the tragic @OSCE_SMM incident in E #Ukraine. Safety & freedom of movement must be maintained. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 23 квітня 2017 р.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва один наблюдатель погиб, двое с ранениями были доставлены в больницу.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля.

Однако в СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.