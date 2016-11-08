Настоятель Киево-Печерской лавры продает свой загородный особняк за 34 млн грн

Православный начальник Московского патриархата продает свое именье под Киевом.

Интересуетесь имуществом попов Московского патриархата? Не исключена одержимость дьяволом

Загородный особняк площадью 580 кв м, скорее всего, принадлежащий настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу, выставлен на продажу, сообщил журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

Согласно информации объявления о продаже, за построенный в 2012 году дом православный владыка УПЦ Московского патриархата просит 39 млн 190 тыс. грн (около 1,3 млн долларов).

"Полностью меблирован итальянской и английской мебелью, люстры Чехия, бытовая техника Smeg. Роскошный дизайнерский ремонт в классическом стиле с использование дорогих материалов. Дом очень теплый и уютный. Мраморные полы с подогревом Италия, паркет Германия. Участок с красивым дизайнерским ландшафтным дизайном, много экзотических деревьев. Гостевой дом 170 м, дом охраны 18 м", - описал объект журналист.

Агентство недвижимости, которое занимается продажей православного имения, также разместило видео дома и участка возле него.

В октябре 2015 года активисты Автомайдана с помощью беспилотника сняли на видео особняк наместника Киево-Печерской лавры Павла и находящийся по соседству дом казначея епископа Варсонофия.

Ранее настоятель Лавры назвал журналистов одержимыми за вопросы о его "мерседесе". По мысли священника УПЦ Московского патриархата, интерес к имуществу священнослужителей является свидетельством одержимости дьяволом.