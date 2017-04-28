Насирова прооперировали – СМИ

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Ранее операцию перенесли из-за судебного заседания.

Насиров снова в больнице ТСН

Отстраненному главе ГФС Роману Насирову сделали операцию, которую ранее отложили из-за судебного заседания, сообщает ТСН.

Хирургическое вмешательство провели в украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Минздрава Украины. Руководил операцией директор медучреждения – профессор Александр Ларин.

ТСН удалось снять Романа Насирова на больничной койке.

Ранее Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца (до 26 июня) меру пресечения отстраненному на время следствия главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".