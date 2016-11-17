Насиров нашел замену Марушевской

В январе 2017 будет проведен конкурс на должность руководителя Одесской таможни.

Василенко назначен и.о. главы Одесской таможни Верховная Рада

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вместо Юлии Марушевской, которая написала заявление на увольнение с должности, назначил исполняющим обязанности руководителя Одесской таможни Алексея Василенко.

"Это назначение связано с тем, что Марушевская перестала выходить на работу. Для обеспечения бесперебойной работы таможни я издал приказ, чтобы обязанности руководителя таможни исполнял Алексей Василенко", - сказал Насиров, передает "Укринформ".

Он также подчеркнул, что в январе 2017 года будет объявлен открытый конкурс на должность руководителя Одесской таможни.

Председатель ДФСУ также выразил неудовлетворение работой экс-руководителя Одесской таможни, которая "заняла 12 место по выполнению поступлений в бюджет".

В ГФСУ "Радіо Свобода" сообщили, что статус Марушевской "остается неопределенным".

Василенко работает в системе ГФСУ с 1994 года. Начал службу инспектором таможенного поста "Азовсталь" Мариупольской таможни, позже возглавил таможню в Виннице, а в 2014 - в Черкассах. В последнее время занимал руководящие должности в центральном аппарате ГФСУ.

14 ноября председатель Одесской таможни Юлия Марушевская написала заявление об увольнении с должности. Она пробыла на посту чуть больше года.