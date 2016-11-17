Насиров нашел замену Марушевской

В январе 2017 будет проведен конкурс на должность руководителя Одесской таможни.
Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вместо Юлии Марушевской, которая написала заявление на увольнение с должности, назначил исполняющим обязанности руководителя Одесской таможни Алексея Василенко.
"Это назначение связано с тем, что Марушевская перестала выходить на работу. Для обеспечения бесперебойной работы таможни я издал приказ, чтобы обязанности руководителя таможни исполнял Алексей Василенко", - сказал Насиров, передает "Укринформ".
Он также подчеркнул, что в январе 2017 года будет объявлен открытый конкурс на должность руководителя Одесской таможни.
Председатель ДФСУ также выразил неудовлетворение работой экс-руководителя Одесской таможни, которая "заняла 12 место по выполнению поступлений в бюджет".
В ГФСУ "Радіо Свобода" сообщили, что статус Марушевской "остается неопределенным".
Василенко работает в системе ГФСУ с 1994 года. Начал службу инспектором таможенного поста "Азовсталь" Мариупольской таможни, позже возглавил таможню в Виннице, а в 2014 - в Черкассах. В последнее время занимал руководящие должности в центральном аппарате ГФСУ.
14 ноября председатель Одесской таможни Юлия Марушевская написала заявление об увольнении с должности. Она пробыла на посту чуть больше года.Укринформ , Радіо Свобода ,