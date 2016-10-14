Празднование Дня защитника Украины начнется с молитвенного чина во всех воинских частях, на передовой и в Софии Киевской.



Украина отмечает День защитника Андрей Товстыженко, ZN.UA

В пятницу 14 октября, наша страна отмечает День защитника Украины. Праздник установлен с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе.

"Этот праздник основан в нелегкие времена для чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил ранее президент Украины Петр Порошенко.

День защитника Украины объявлен официальным выходным. Также на административных зданиях и помещениях общественных организаций будут вывешены государственные флаги.

В городах и населенных пунктах Украины состоятся торжественные и праздничные мероприятия.

Программа празднования в Киеве

По словам режиссера-постановщика праздничных мероприятий Сергея Проскурни, празднование Дня защитника Украины начнется с молитвенного чина во всех воинских частях, на передовой и в Софии Киевской. В воинских частях и на передовой праздничные молебны проведут военные капелланы христианских конфессий. В Софии Киевской состоится центральный молебен с участием президента Украины, премьер-министра, руководителей украинского войска. Молебен проведут главы всех христианских конфессий Украины. Также будут присутствовать члены Всеукраинского совета церквей.

После молебна на Майдане Независимости торжественную клятву на верность Украине составят лицеисты Военного лицея имени Ивана Богуна.

После этого Петр Порошенко откроет на Майдане Независимости выставку военной техники, которая будет работать три дня подряд - с 14 по 16 октября. У каждой единицы военной техники будут военнослужащие, которые смогут рассказать посетителям об особенностях боевой техники, которую они будут представлять.

С 12 до 16 часов на Майдане Независимости пройдет праздничный концерт военных оркестров ВСУ, МВД и Нацгвардии.

В 16:00 начнется концерт патриотических песен, в котором примут участие, в том числе, музыкальные группы и исполнители, которые постоянно ездят выступать перед бойцами в зоне АТО: "Рутения", Дмитрий Лазуткин, Эдуард Драч, "ГуляйГород", Артем Полежака, Диля и Орест.

В 21:00 начнется концерт рок-группы KozakSystem с участием военных музыкантов.

20 февраля 2015 года Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде установить праздничным днем День защитника Украины 14 октября. 13 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому ежегодно 14 октября будет отмечаться День защитника Украины. Указ, устанавливающий Днем защитника Отечества 23 февраля, был признан утратившим силу.

5 марта Рада сделала День защитника Украины выходным. "За" проголосовали 244 народных депутата.

Как известно, 14 октября отмечается День украинского казачества, а также годовщина создания УПА и день Покровы Пресвятой Богородицы. Различные политические силы и представители общественности на протяжении нескольких лет выступали с требованием провозгласить этот день государственным праздником.