Народный депутат Парасюк задекларировал подарок "от Святого Николая"

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Чиновники и депутаты завершили процесс декларирования миллионов, особняков и драгоценностей.

Процесс е-декларирования завершился Василий Артюшенко, ZN.UA

В своих электронных декларациях народные депутаты Украины и чиновники указывают миллионы гривень и долларов, драгоценности, антиквариат и элитные машины, показывает в своем сюжете ТСН и приводит несколько примеров.

"Председатель Национального банка Валерия Гонтарева, которая не раз призвала украинцев хранить деньги в гривнах, сама их накапливает в долларах – их у нее на счете в одном из государственных банков 2 миллиона. Согласно декларации, в ее семье есть еще несколько дорогих машин, дома на 250 и 400 квадратных метров и квартиры в Киеве", - говориться в сюжете.

"Внефракционный депутат Вячеслав Константиновский держит дома почти 15 миллионов долларов наличными. Недвижимость на сумму почти 2 миллиарда гривен на Киевщине, ювелирные изделия с бриллиантами, дорогие гаджеты, одежду, мебель и сейф – всего на сумму 12 миллионов гривен задекларировал первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко", - сообщает ТСН. А вот внефракционный Владимир Парасюк из самого драгоценного задекларировал планшет, и часы, напротив которых в графе "описание имущества" отметил: "Подарок. Принес Святой Николай. Но точно сказать не могу, так как я спал".

Все декларации, которые успели оформить и опубликовать чиновники и депутаты – сейчас в открытом доступе.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников заканчивается 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было сделано несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.