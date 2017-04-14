НАПК закрыло доступ к декларациям прокуроров по распоряжению Матиоса

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В ведомстве сослались на закон "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Матиос распорядился закрыть доступ к декларациям своих подчиненных ZN.UA

Основанием для закрытия доступа кряда работников военной прокуратуры в электронном реестре стало распоряжение заместителя генпрокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

"Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из публичного доступа на основании соответствующего решения о принятии специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13 и 14 закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", а именно – постановления главного военного прокурора Анатолия Матиоса", – сказано в сообщении, распространенном пресс-службой НАПК вечером в пятницу, 14 апреля.

В агентстве заверили, что эти меры являются временными, а также сообщили, что декларации прокуроров доступны для проверки НАПК.

"Решение НАПК основывается на ст. 17 упомянутого закона и принято с осознанием возможных негативных последствия невыполнения постановления", – добавили в НАПК.

В ведомстве обратили внимание, что закон предусматривает ответственность за непринятие достаточных мер для безопасности работников правоохранительных органов или лиц, занятых в уголовном судопроизводстве.

Напомним, после восстановления работы реестра, с сайта исчезли более 200 электронных деклараций работников Генпрокуратуры и военных прокуратур.

Среди "пропавших" е-деклараций, документы заместителей главного военного прокурора Виктора Короля и Дмитрия Борзых, начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергея Личика и военного прокурор Мариупольского гарнизона Олега Улановского.