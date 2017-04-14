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НАПК закрыло доступ к декларациям прокуроров по распоряжению Матиоса

14 апреля в 18:25

В ведомстве сослались на закон "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Матиос
Матиос распорядился закрыть доступ к декларациям своих подчиненных
ZN.UA
Основанием для закрытия доступа к е-декларациям ряда работников военной прокуратуры в электронном реестре стало распоряжение заместителя генпрокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

"Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из публичного доступа на основании соответствующего решения о принятии специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13 и 14 закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", а именно – постановления главного военного прокурора Анатолия Матиоса", – сказано в сообщении, распространенном пресс-службой НАПК вечером в пятницу, 14 апреля.

В агентстве заверили, что эти меры являются временными, а также сообщили, что декларации прокуроров доступны для проверки НАПК.

"Решение НАПК основывается на ст. 17 упомянутого закона и принято с осознанием возможных негативных последствия невыполнения постановления", – добавили в НАПК.

В ведомстве обратили внимание, что закон предусматривает ответственность за непринятие достаточных мер для безопасности работников правоохранительных органов или лиц, занятых в уголовном судопроизводстве.

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Напомним, после восстановления работы реестра, с сайта исчезли более 200 электронных деклараций работников Генпрокуратуры и военных прокуратур.

Среди "пропавших" е-деклараций, документы заместителей главного военного прокурора Виктора Короля и Дмитрия Борзых, начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергея Личика и военного прокурор Мариупольского гарнизона Олега Улановского.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАПК реестр декларации Матиос прокуратура
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2 комментария
  • extream23 Вчера, 22:45 судам Лінча декларації не потрібні. Ховайте чи хоч їжте їх - це не допоможе. Ліхтарів вистачить на всіх. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • lox_ivan Вчера, 20:51 НАЗК засекретила декларації прокурорів мабуть не тому, що їм хтось загрожує, а тому, що всім відомо, починая з брильянтових прокурорів, що це самі ЖИРНІ КОТИ, тобто, мабуть тому, що статки наших прокурорів, які майже всі уціліли після їх "реформи", бо їх статки далеко не відповідають їхнім зарплатам. Мабуть тому, в першу чергу, що в нас такі "чесні" прокурори і судді, Україна зайняла "почесне" ПЕРШЕ МІСЦЕ ПО КОРУПЦІЇ В СВІТІ !!!, обійшовши тут навіть полудикі африканські країни. Мабуть тут ні НАБУ, і ніякі наші закони , коли в країні , починая з вкрхів влади , все покрила тотальна корупція. Мабуть тут залишивсь єдиний вихід, який примінив в Сінгапурі її покійний президент Лі Куан Ю, ввівши смертну кару за корупцію, і суд на протязі 24 годин. За рік в Сінгапурі стратили 20 ТИСЯЧ !!! корупціонерів, Населення Сінгапура трохи більше 2 млн. І відразу після цього корупція зникла! А Сінгапур найбідніших країн світу став найбагатшим, там є 60 тисяч доларів дохід на душу в рікк а в нас 2 тис Ответить Цитировать Пожаловаться
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