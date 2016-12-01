НАПК увидело админнарушение в покупке квартиры Лещенко

Агентство отмечает, что народный депутат получил подарок от застройщика в виде скидки на стоимость квартиры.

НАПК составило на Лещенко протокол об админнарушении facebook.com/leshchenko.ukraine

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку приобретения народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Сергеем Лещенко квартиры в Киеве.

"В действиях депутата обнаружены признаки административного правонарушения. НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тыс. гривен в новом доме в историческом центре Киева Сергей Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком", – говорится в сообщении агентства на официальной странице в Facebook.

НАПК отмечает, что на момент приобретения недвижимости Лещенко был народным депутатом и на него распространяются требования статей 23, 24 закона "О предотвращении коррупции".

"Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тысяча 648 гривен)", – заявляет ведомство.

Соответственно на депутата составлен протокол согласно ч. 1 ст. 1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Депутат должен ознакомиться с ним.

"Такое нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков наказывается наложением штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка", - отмечают в НАПК.

Ранее сообщалось, что НАБУ выявило признаки административного правонарушения при покупке квартиры народным депутатом от БПП Сергеем Лещенко и направило результаты проверки в НАПК. Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Скандал вокруг народного депутата Сергея Лещенко и его девушки Анастасии Топольской возник после публикации 6 сентября блогером Андеем Дзиндзей информации о том, что Лещенко купил квартиру в элитной новостройке на ул.Франко в центре Киева площадью 200 квадратных метров за 350 тыс. долларов, или около 7,5 млн грн. Позже адвокат Алексей Шевчук обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России".

Сам Лещенко утверждает, что купил квартиру на свои сбережения во времена работы в "Украинской правде", а также на часть денег, взятых в долг у Алены Притулы "сроком на 10 лет"