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НАПК скрыло е-декларации работников ГПУ и военных прокуратур

14 апреля в 15:22

Среди "пропавших" е-деклараций, документы заместителей главного военного прокурора, начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры и военного прокурор Мариупольского гарнизона.

реестр е-деклараций
НАПК скрыло декларации подчиненных Луценко и Матиоса
Петр Порошенко/Facebook
После восстановления работы реестра НАПК, с сайта исчезли более 200 электронных деклараций работников Генпрокуратуры и военных прокуратур.

Среди "пропавших" е-деклараций, документы заместителей главного военного прокурора Виктора Короля и Дмитрия Борзых, начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергея Личика и военного прокурор Мариупольского гарнизона Олега Улановский, передает Bihus.info.

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Ранее сообщалось, что НАПК начинает полную проверку деклараций четырех судей Высшего хозяйственного суда Украины, пяти народных депутатов, а также должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины и Харьковской ОГА.

Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.

По материалам: bihus.info
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Тэги НАПК прокурор прокуратура декларация
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