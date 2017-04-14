НАПК скрыло е-декларации работников ГПУ и военных прокуратур

Среди "пропавших" е-деклараций, документы заместителей главного военного прокурора, начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры и военного прокурор Мариупольского гарнизона.
Среди "пропавших" е-деклараций, документы заместителей главного военного прокурора Виктора Короля и Дмитрия Борзых, начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергея Личика и военного прокурор Мариупольского гарнизона Олега Улановский, передает Bihus.info.
Ранее сообщалось, что НАПК начинает полную проверку деклараций четырех судей Высшего хозяйственного суда Украины, пяти народных депутатов, а также должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины и Харьковской ОГА.
Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.bihus.info