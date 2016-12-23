НАПК предоставит НАБУ доступ к е-декларациям

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Директор НАБУ и глава НАПК договорились о создании совместной рабочей группы, которая будет заниматься изучением электронных деклараций.

Совместная рабочая группа ведомств займется проверкой е-деклараций obozrevatel.com

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупциипровели встречу, в рамках которой договорились о доступе НАБУ к базе электронных деклараций, сообщается на сайте НАБУ.

Главы обоих ведомств договорились также о создании рабочей группы, которая получит доступ к декларациям политиков и чиновников.

"Для решения технических вопросов обеспечения скорейшего доступа сотрудников Национального антикоррупционного комитета Украины к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных выполнять государственный функции и функции местного самоуправления будет создана рабочая группа", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, Наталья Корчак подтвердила готовность Агентства содействовать Бюро в получении доступа в максимально сжатые сроки.

Напомним, в интервью для ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ готово предоставить сотрудникам НАПК доступ к своим базам данных, но ожидает, что в агентстве сотрудникам НАБУ также предоставят полный доступ к реестру электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебные расследования десяти уголовных производств, открытых на основании анализа электронных деклараций чиновников.

Читайте интервью Валентины Самар с директором НАБУ Артемом Сытником в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".