НАПК предоставит НАБУ доступ к е-декларациям

Директор НАБУ и глава НАПК договорились о создании совместной рабочей группы, которая будет заниматься изучением электронных деклараций.
Главы обоих ведомств договорились также о создании рабочей группы, которая получит доступ к декларациям политиков и чиновников.
"Для решения технических вопросов обеспечения скорейшего доступа сотрудников Национального антикоррупционного комитета Украины к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных выполнять государственный функции и функции местного самоуправления будет создана рабочая группа", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, Наталья Корчак подтвердила готовность Агентства содействовать Бюро в получении доступа в максимально сжатые сроки.
Напомним, в интервью для ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ готово предоставить сотрудникам НАПК доступ к своим базам данных, но ожидает, что в агентстве сотрудникам НАБУ также предоставят полный доступ к реестру электронных деклараций.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебные расследования десяти уголовных производств, открытых на основании анализа электронных деклараций чиновников.
Читайте интервью Валентины Самар с директором НАБУ Артемом Сытником в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA