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НАПК получит доступ к системе контроля граждан и транспорта, пересекающих госграницу

19 апреля в 15:35

ГПСУ в течение месяца предоставит доступ к системе.

таможня граница укр
НАПК в течение месяца получит доступ к системе контроля граждан и транспорта, пересекающих госграницу
Государственная фискальная служба
Кабинет министров разрешил НАПК получить доступ к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина сегодня, 19 апреля. Кабмин поручил ГПСУ в месячный срок принять меры для обеспечения доступа НАПК к системе.

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Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов принять документ до 1 мая.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги НАПК доступ транспорт контроль
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