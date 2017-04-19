НАПК получит доступ к системе контроля граждан и транспорта, пересекающих госграницу

ГПСУ в течение месяца предоставит доступ к системе.

НАПК в течение месяца получит доступ к системе контроля граждан и транспорта, пересекающих госграницу Государственная фискальная служба

Кабинет министровполучить доступ к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина сегодня, 19 апреля. Кабмин поручил ГПСУ в месячный срок принять меры для обеспечения доступа НАПК к системе.

Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов принять документ до 1 мая.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".