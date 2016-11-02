НАПК обнародовало статистику и динамику подачи е-деклараций

Чиновники оставили подачу деклараций на последнюю неделю, когда было зарегистрировано 80 тыс. документов.

Чиновники ждали до последнего: только за один день подали 36 тыс. деклараций rossandhelen / Depositphotos

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции опубликовало статистические данные и информацию о динамике наполнения Единого государственного реестра электронных деклараций.

Согласно данным НАПК, больше всего е-деклараций за 2015 год было подано за последнюю неделю - с 24 октября до 30 октября, когда было подано 80 тыс. 620 деклараций.

Больше всего документов было подано в пятницу, 28 октября – 36 тыс. 96 деклараций.

Всего с 1 сентября до 30 октября зарегистрировано 103 тыс. 868 деклараций за 2015 год.

НАПК / Facebook

НАПК / Facebook

30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о намерении проверить всех чиновников, кто задекларировал более 100 тыс. долларов наличными. Луценко заявил, если декларанты не смогут доказать честное происхождение своих богатств, им грозит от двух лет тюрьмы. Прокурорам в этом поможет Государственная фискальная служба.