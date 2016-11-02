НАПК не начало проверку деклараций

Система электронных деклараций требует доработки.

Средства для оплаты соответствующих работ НАПК получит только в следующем году НАПК / Facebook

У системы электронного декларирования до сих пор нет автоматической привязки к публичным реестрам и она требует дальнейшего совершенствования, заявила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

"На сегодняшний день в силу той программы, которая была разработана ООО "Миранда", система существует как корзинка, накапливает и обнародует информацию. НАПК месяцы проводило переговоры с собственниками соответствующих реестров и у нас есть доступ к этим реестрам, но в самой системе пока что нет автоматического доступа в режиме реального времени к этим базам данных", — сказала Корчак, передает "Hromadske.ua".

Она отметила, что система требует доработки. Средства для оплаты соответствующих работ планируют получить только в следующем году, они уже заложены в госбюджете-2017.

НАПК еще в сентябре рассылала письма госучреждениям с призывом помочь разработать техническое задание.

Корчак также отметила, что усилиями своих IT-специалистов разработали проект технического задания, который обнародуют позже.

В ближайшее время планируется провести круглый стол с участием программистов и представителей частного сектора экономики, чтобы услышать мнение профессионалов относительно усовершенствования функционирования системы.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.