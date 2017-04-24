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НАПК даст оценку взятия на поруку Мартыненко министрами

24 апреля в 21:36

Корчак считает недопустимым, когда министры берут на поруки граждан. 

Наталья Корчак
Корчак не понравился альтруизм министров
Наталия Корчак / Facebook
Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак считает недопустимым факт взятия министрами на поруки граждан и обещает, что даст оценку этому факту, об этом она сообщила на своей странице в Facebook. 

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, сделает свою оценку действияй министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Это - первый инцидент такого характера. Как по мне, то данная ситуация недопустима. Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей – это нонсенс ", - написала Корчак.

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Напомним, 22 апреля судья Александр Бобровник отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко в виде содержания под стражей и отпустил его на поруки.

Бывшего члена парламентской фракции "Народного фронта" обвиняют в соучастии растрате более 17 млн долларов при закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую фирму-прокладку.

По материалам: ZN.UA
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